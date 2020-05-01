Украинская чемпионка не смогла без мата рассказать правду о Родине

Украинская чемпионка не смогла без мата рассказать правду о ситуации на Родине. "Дичайший ужас", - поведала она.Одесская спортсменка и профессиональный боец ММА Елена Колесник записала жёсткое обращение к скандальной украинской журналистке Янине Соколовой, вызвав последнюю на дуэль.Колесник решила встать на защиту украинского боксёра Александра Усика, которого Соколова критикует за участие в съёмках в российском фильме. Как считает спортсменка, журналистка попыталась "хайпануть" на имени легендарного украинца, который прославляет страну на ринге.Она также поинтересовалась, почему Соколова постоянно задаёт вопрос "Чей Крым?" певцам и спортсменам, тогда как его следовало бы задать предателю Родины "господину П."."На чём вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома? Мои друзья и родственники в ужасе от ситуации в стране, от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду... Почему мои друзья должны уезжать за границу в надежде подтирать какому-то пожилому европейцу жопу, копать клубнику в странах Европы?" - поведала Колесник с применением нецензурной лексики и вызвала журналистку на ринг.источник