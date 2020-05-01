В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

"Наши защитники, следуя приказу Верховного главнокомандующего республики, немедленно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника, после чего вражеский обстрел прекратился. Потери противника уточняются", — сказал он.

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела Старомихайловки оказалась повреждена трансформаторная подстанция, полностью обесточены две улицы.