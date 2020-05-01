На юге Москвы произошла перестрелка, объявлен план В«ПерехватВ»

«На территории «Ясного» неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента – Mercedes, Ford, Toyota», – передает его слова ТАСС.

На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись на машинах, сообщил источник в правоохранительных органах.Он отметил, что в конфликте приняли участие как минимум восемь человек, использовались травматические пистолеты, охотничьи ружья «Сайга» и «Вепрь».В ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция прибыла на место происшествия, участники разыскиваются.«В полицию поступила информация о хлопках в районе Каширского шоссе, 65. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, ищут участников конфликта и устанавливают его обстоятельства», – сказали в пресс-службе.Источник добавил, что в результате перестрелки никто не пострадал. Объявлен план «Перехват», разыскиваются две машины.