Синоптики прогнозируют днем 25 мая в ЛНР до 22 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 25 мая будет колебаться от 3 градуса выше нуля ночью до 22 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 24 мая до 21.00 25 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 26 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла. 27 мая - переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса выше нуля.

24 мая — Луганск