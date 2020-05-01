Завтра, 25 мая в Луганске нельзя будет купить алкоголь

Администрация Луганска установила полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 мая с целью обеспечения в городе общественного порядка в день окончания учебного года.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.«Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, согласно распоряжению главы администрации Луганска установлен с 6.00 до 22.00 25 мая с целью обеспечения общественного порядка в день окончания учебного года», — говорится в сообщении.«Указанный запрет действует в границах административно-территориального подчинения столице ЛНР: городах Луганск и Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное, а также на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка», — уточнили в горадминистрации.Запрет распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.«За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, предусмотрена административная ответственность», — отметили в администрации Луганска. Удобный город - Сегодня, 20:56 59