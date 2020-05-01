Надежда Савченко на российском телеканале раскрывает украинские гостайны

Бывшая наводчица украинского националистического батальона «Айдар» Надежда Савченко всегда отказывалась от бесед с российскими СМИ. Но для телеканала НТВ она решила сделать исключение.Савченко согласилась побеседовать в режиме видеоконференции, правда, категорически отказавшись говорить по-русски. Дескать, на «языке агрессора» она будет беседовать лишь во время выступления перед россиянами из Кремля...Было время, когда американский сенатор Джон Маккейн называл Савченко «иконой свободы и демократии». Тогда она была под арестом в России. Когда же она вышла на свободу и вернулась на Украину, то повела себя непредсказуемо. Самым неприятным для украинских властей стало то, что Надежда стала громко обвинять в организации Майдана Запад:"Ни оранжевая революция, ни революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ. Они происходили с подачи западного цивилизованного мира".Хуже того, она прямо заявила, что в гибели так называемой «небесной сотни» виновны Порошенко и его соратники. Савченко утверждала, что во время Майдана Юрий Луценко, ставший позже генпрокурором, призывал протестующих к свержению власти и обещал им раздать оружие. Она отметила, что лично видела, как Парубий, занявший впоследствии кресло спикера Верховной Рады, заводил вооруженных людей, вероятно, снайперов, в здание гостиницы «Украина» в Киеве.И даже смена президента на Украине не дала старт расследованию этих преступлений.После выхода из заключения Савченко неожиданно стала настоящей «занозой» для украинских властей, продолжая оставаться в этом статусе и сегодня.источник