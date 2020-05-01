В понедельник в Луганске до 22 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь



Об этом сообщил Луганский Центр гидрометеорологии.

«С 21.00 24 мая до 21.00 25 мая на территории региона ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем — 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 26 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.

27 мая — переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса выше нуля.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:10 146 Температура воздуха в регионе 25 мая будет колебаться от 3 градуса выше нуля ночью до 22 градусов тепла днем.Об этом сообщил Луганский Центр гидрометеорологии.«С 21.00 24 мая до 21.00 25 мая на территории региона ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем — 19-21 градус тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.По предварительному прогнозу, 26 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.27 мая — переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса выше нуля.Погода в Луганске - Сегодня, 21:10 146

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