Массовые протесты в поддержку действующей власти

Нет, что не говори, а бывают в жизни моменты, которые ломают любые стереотипы. В понимании россиян, большей их части, несанкционированные акции протеста связаны в первую очередь с активностью представителей несистемной оппозиции. Митинги, одиночные и групповые пикеты, всевозможные марши и шествия – мы уже привыкли к тому, что все эти мероприятия изначально направлены против действующей власти. Так уж сложилось.Подобные акции, как правило, спонтанны, сумбурны, плохо контролируемы и чреваты последствиями для их участников. Акции в поддержку действующей власти – это другое. Все организованно, спланировано, контролируемо и предсказуемо. Тут какой-либо хаос исключен. Участвовать в этих акциях одно удовольствие, ибо какие-то правовые последствия для тебя исключены.Но на днях я стал очевидцем невиданного доселе формата спонтанного народного протеста. Народ вышел на улицы, вышел в период действия режима самоизоляции, для того, чтобы поддержать действующего главу администрации города, члена партии «Единая Россия», помещенного сотрудниками Следственного комитета РФ в СИЗО. Вышел, даже несмотря на угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов получить «бонус» в виде сразу двух протоколов об административном правонарушении – за нарушение режима самоизоляции и за участие в несанкционированной акции протеста.Данная история произошла в городе Азове, это Ростовская область, главу администрации которого представители СУ СК РФ по РО 19 мая 2020 года сначала задержали на 48 часов по подозрению в превышении полномочий, а затем, 20 мая 2020 года, совершенно неожиданно для всех поместили на два месяца, до 17 июля 2020 года, в СИЗО. К слову, данное решение действительно было неожиданным, потому что законность выделения земельного участка, которое прошло якобы с нарушениями, последние полгода проверяли все кому не лень – от полиции и ФСБ, до Минстроя и Минимущества области, и никто из «контролеров» не нашел в данной процедуре состава преступления. Глава же, как и положено нормальному человеку, все это время отвечал на множественные запросы, давал объяснения, и никоим образом не старался повлиять на ход проверок и уж тем более не пытался скрыться от следствия. Но бравые сотрудники Следственного комитета, которые на второй день после возбуждения уголовного дела решили поместить Владимира Ращупкина, так зовут главу администрации г. Азова, в «казематы», видимо решили, что следствие пойдет быстрее, если главный и единственный «фигурант» окажется в заточении.Вы знаете, я часто слушаю выступления первых лиц государства, слежу за всевозможными научными и политическими форумами и конференциями, в некоторых даже, по возможности, принимаю участие и сам, и вижу, как тщательно сегодня мы пересматриваем свою историю, стараясь акцентировать внимание на тех ошибках, которые мы просто не имеем права повторить в будущем и настоящем. Нет, лично для меня Советский Союз не был той Империей зла, о которой буквально взахлеб любят говорить либералы. Но я объективно смотрю на историю того периода, и понимаю, что некоторые моменты весьма неоднозначны. Репрессии. Да, были репрессии. Но были и доносы, которые и запускали карательный механизм. Но это все в прошлом, сегодня мы строим правовое государство. Государство, основанное на социальной справедливости, государство, в котором презумпция невиновности – отнюдь не пустой звук. Именно в этом нас пытаются убедить представители руководства нашей страны. Но так ли это по факту?А по факту на местах мы имеем все тот же репрессивный механизм, в рамках которого совершенно любого человека, заметьте, человека, вина которого еще не доказана, могут поместить в камеру, создав такие условия, в которых он будет вынужден признаться даже в том, что готовил покушение на первых лиц государства. Но это все лирика, а точнее, крик души.Возвращаясь к Азову, хочу сказать вам, что ответственность за помещение Владимира Ращупкина в СИЗО, взяла на себя группа псевдо общественников и представителей несистемной, либеральной, оппозиции, которую я именую не иначе как ОПГ – организованная политическая группа. По факту они действительно приложили много усилий для того, чтобы уничтожить репутацию данного человека.Но удивительно даже не то, что данная ОПГ, к слову негласно поддерживаемая некоторыми силовиками, мечтающими контролировать всех и вся, в том числе и главу администрации, смогла отправить Владимира Ращупкина в СИЗО. Всех удивило совсем не это, а реакция населения. Когда эти люди рассказывали о том, что администрация города погрязла в коррупции, вся земля распродана, а население готово затеять бунт, суровый и беспощадный, они были весьма убедительны. Но когда бунт все же состоялся, все осознали, что причиной народного недовольства стала отнюдь не профессиональная деятельность главы администрации г. Азова, а помещение его под стражу под весьма сомнительным предлогом.Уже 22 мая жители Азова вышли на улицы города. Нет, не бюджетники, не Молодая гвардия «Единой России» и не пригнанные в принудительном порядке студенты местных ВУЗов. Обычные люди, простые жители города Азова. Они протянули через весь город живую цепь и раскрыли зонтики, оформив таким образом флешмоб в поддержку задержанного главы администрации. Много ли их было? Очень много. Полиция пыталась вразумить протестующих, но те стояли живой цепью, выражая свой молчаливый протест. Красиво, эффективно, красноречиво. Стояли, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.В субботу, 23 мая жители Азова выстроили свои машины таким образом, чтобы получилась надпись «свободу мэру». Для того чтобы провести данный флешмоб, его участникам пришлось несколько часов буквально убегать от сотрудников полиции, которые по каким-то известным только им одним причинам пытались сорвать данное мероприятие, по факту абсолютно безобидное.А в воскресение, 24 мая, на территории довольно маленького городка, появилось 20 баннеров с требованием вернуть городу главу администрации. Данные транспаранты повесили на свои дома и магазины обычные люди, не члены «Единой России» и не сотрудники администрации, многие из которых по факту заняли выжидательную позицию. К слову, если бы те оппозиционеры, которые так долго пытались «снести» несговорчивого главу администрации, задумали бы в эти дни закрепить свою исключительно временную победу и попытались бы провести нечто подобное, в их мероприятии едва бы приняло участие более 10 человек. На мой взгляд, это говорит о многом.Чтобы вы понимали, что в данном случае речь идет совсем не о давлении на следствие. Скажу вам, что жители города не требуют закрытия уголовного дела, возбужденного в отношении главы администрации и неустановленной группы лиц. Нет, они лишь требуют изменить меру пресечения на несопряженную с лишением свободы, пытаясь оградить своего градоначальника от того «пресса», которому его могут подвергнуть в камере СИЗО. Следствие должно работать, доказывать, изучать документы и опрашивать фигурантов, а не мордовать в камере человека, вина которого отнюдь не очевидна.Учитывая уникальность данной ситуации, а это по факту уникальное событие, так как о других несанкционированных массовых акциях протеста, направленных на поддержку представителей действующей власти я не слышал, хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы, которые волнуют не только меня.В первую очередь мне бы хотелось понять, как оценивает действия своих подчиненных, поместивших в СИЗО Владимира Ращупкина, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, генерал-лейтенант юстиции Хуаде Аслан Гарунович. Он так же считает, что Владимир Валерьевич Ращупкин настолько опасен для социума, что содержать его во время следствия необходимо именно в СИЗО?Есть у меня вопрос и к председателю Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Куделину Алексею Владимировичу, подчиненные которого так легко и незатейливо отправили в СИЗО человека с безупречной репутацией и хорошим послужным списком. Алексей Владимирович, это вообще нормально?Ну и конечно я не могу обойти своим вниманием губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, который ну просто обязан в данной ситуации, учитывая те события, которые происходят в «обезглавленном» г. Азове последние три дня, обозначить свою позицию по данному вопросу. По факту, помещая Владимира Ращупкина в СИЗО не доказав его вины во вменяемом ему преступлении, правоохранители региона в первую очередь наносят удар по репутации всей вертикали власти, которую в области как раз и олицетворяет губернатор Василий Голубев.Вопросов к областной прокуратуре в общем, и к прокуратуре природоохранной в частности, у меня нет, ибо я вообще не понимаю, как работают эти структуры. Именно поэтому все вопросы к данной инстанции мы направили генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, который наверняка найдет и время и силы, чтобы поставить точку в этой затянувшейся истории.Ну а пока нам остается лишь наблюдать за тем, что происходит в г. Азове, осознавая при этом, что народная поддержка и любовь распространяется на абсолютно любого ответственного управленца, вне зависимости от его партийной принадлежности. А это, в свою очередь, говорит как раз об отходе населения от тех шаблонов и клише, которые не позволили нам в 90-е годы прошлого столетия сформировать единое в своих целях сообщество, которое, без всякого сомнения, является крепким фундаментом для построения сильного государства.Алексей Зотье