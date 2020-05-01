Мэр Луганска проинспектировал работу детских садов №№ 50, 41 и 77
Глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов проинспектировал работу дошкольных учебных учреждений №№ 50, 41 и 77, возобновивших свою работу после карантина.
Ситуация, как отметил луганский градоначальник, неплохая. Если в среднем по городу заполняемость дошкольных учреждений составляет примерно 55 процентов, то здесь — около 50 процентов от штатного расписания. Так, к примеру, в яслях-саду комбинированного вида № 50 «Барвинок» в день проверки было 218 ребят из 280. До войны ясли-сад посещали 400 ребятишек. По словам заведующих, они созваниваются с родителями, и утверждают, что на днях количество детей в садиках увеличится.
Главный вопрос — безопасность. Как рассказала заведующая ГУ ЛНР «Луганское дошкольное образовательное учреждение ясли-сад комбинированного вида № 50 «Барвинок» Лидия Картавцева, работающая, кстати, на этой должности уже 30 лет, начиная со 2 апреля в садике был введен масочный режим как для сотрудников, так и для родителей. Воспитатели принимают утром детей во дворе в масках и отдают их в конце рабочего дня тоже в масках и перчатках. В каждой группе имеется журнал замера температуры. Родители дома меряют детям температуру, приводят их в садик и записывают фамилию ребенка, температуру и расписываются.
— Мы проводим дезобработку помещений (дверные ручки, коридоры, перила) утром, после прогулок и уже вечером после ухода детей. В группах обязательное проветривание и обработка дезсредствами. Детвора соскучилась, готовимся к перенесенному празднованию Дня Победы, надеемся, что все-таки он состоится. Мы готовили открытки ветеранам к 9 Мая — они хранятся у нас, и когда нам разрешат, мы обязательно поздравим ветеранов, — рассказала заведующая.
Все пищеблоки в садах работают в штатном режиме. Так, к примеру, в 50-м садике в тот день на обед в меню значились плов и картофельный суп. Хлеб и булочки повара пекут там сами. В 77-м был болгарский суп и рагу с мясом и овощами.
Помимо обычных игр ребятам есть чем заняться. В спортивных залах можно укрепить мышцы на тренажерах, поиграть в различные спортивные игры, в музыкальных комнатах разучить песни и танцы. Есть и свой зимний сад с растениями. Аквариумы с рыбками — обычный элемент интерьера комнат в группах. Показали главе Администрации города и черепаху, которая живет в детском саду уже более 20 лет.
В одном из садов есть своя лаборатория, где малышня познает основы физических и химических процессов, своими руками создает модели космических ракет и других аппаратов. Есть своя изостудия. По словам заведующей 77-го сада Инны Конопелькиной, все дети как минимум раз в неделю посещают одну из комнат дополнительного развития.
В целом глава Администрации города Луганска увиденным остался доволен.
— После постановления комиссии о закрытии дошкольных учебных заведений с 1 по 12 мая дети находились дома. Неделя у них началась с 13 мая, и было принято решение проехать посмотреть, как мы готовы к тому, что дети возвращаются в дошкольные учреждения. Мы посетили три садика -ситуация неплохая. Главное, что дети довольны. На вопрос, где лучше дома или в садике, мнения разделились. Часть ребят кричали, что дома, часть -что в садике. В целом дети счастливы, что они снова встретились с друзьями, что они снова играют с ними. Собственно, это самая главная задача, которую мы сегодня выполняем, — резюмировал Манолис Пилавов. Удобный город - Сегодня, 06:00 40
Ситуация, как отметил луганский градоначальник, неплохая. Если в среднем по городу заполняемость дошкольных учреждений составляет примерно 55 процентов, то здесь — около 50 процентов от штатного расписания. Так, к примеру, в яслях-саду комбинированного вида № 50 «Барвинок» в день проверки было 218 ребят из 280. До войны ясли-сад посещали 400 ребятишек. По словам заведующих, они созваниваются с родителями, и утверждают, что на днях количество детей в садиках увеличится.
Главный вопрос — безопасность. Как рассказала заведующая ГУ ЛНР «Луганское дошкольное образовательное учреждение ясли-сад комбинированного вида № 50 «Барвинок» Лидия Картавцева, работающая, кстати, на этой должности уже 30 лет, начиная со 2 апреля в садике был введен масочный режим как для сотрудников, так и для родителей. Воспитатели принимают утром детей во дворе в масках и отдают их в конце рабочего дня тоже в масках и перчатках. В каждой группе имеется журнал замера температуры. Родители дома меряют детям температуру, приводят их в садик и записывают фамилию ребенка, температуру и расписываются.
— Мы проводим дезобработку помещений (дверные ручки, коридоры, перила) утром, после прогулок и уже вечером после ухода детей. В группах обязательное проветривание и обработка дезсредствами. Детвора соскучилась, готовимся к перенесенному празднованию Дня Победы, надеемся, что все-таки он состоится. Мы готовили открытки ветеранам к 9 Мая — они хранятся у нас, и когда нам разрешат, мы обязательно поздравим ветеранов, — рассказала заведующая.
Все пищеблоки в садах работают в штатном режиме. Так, к примеру, в 50-м садике в тот день на обед в меню значились плов и картофельный суп. Хлеб и булочки повара пекут там сами. В 77-м был болгарский суп и рагу с мясом и овощами.
Помимо обычных игр ребятам есть чем заняться. В спортивных залах можно укрепить мышцы на тренажерах, поиграть в различные спортивные игры, в музыкальных комнатах разучить песни и танцы. Есть и свой зимний сад с растениями. Аквариумы с рыбками — обычный элемент интерьера комнат в группах. Показали главе Администрации города и черепаху, которая живет в детском саду уже более 20 лет.
В одном из садов есть своя лаборатория, где малышня познает основы физических и химических процессов, своими руками создает модели космических ракет и других аппаратов. Есть своя изостудия. По словам заведующей 77-го сада Инны Конопелькиной, все дети как минимум раз в неделю посещают одну из комнат дополнительного развития.
В целом глава Администрации города Луганска увиденным остался доволен.
— После постановления комиссии о закрытии дошкольных учебных заведений с 1 по 12 мая дети находились дома. Неделя у них началась с 13 мая, и было принято решение проехать посмотреть, как мы готовы к тому, что дети возвращаются в дошкольные учреждения. Мы посетили три садика -ситуация неплохая. Главное, что дети довольны. На вопрос, где лучше дома или в садике, мнения разделились. Часть ребят кричали, что дома, часть -что в садике. В целом дети счастливы, что они снова встретились с друзьями, что они снова играют с ними. Собственно, это самая главная задача, которую мы сегодня выполняем, — резюмировал Манолис Пилавов. Удобный город - Сегодня, 06:00 40
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