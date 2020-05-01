Более 1130 абонентов в Родаково остались без воды из-за порыва на водоводе – МЧС

Более 1130 абонентов в поселке городского типа Родаково Славяносербского района остались без водоснабжения из-за порыва на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В связи с порывом на водоводе остановлена насосная станция второго подъема ОП (обособленного подразделения) ЛСМЭУ (Луганское строительно-монтажное эксплуатационное управление) ГУП (государственного унитарного предприятия) ЛНР "Луганская железная дорога". По этой причине без водоснабжения частично остается поселок городского типа Родаково – 1132 абонента", – говорится в сообщении.

"На данной территории находятся социально важные объекты: линейная поликлиника станции Родаково, ГБДОУ "Рябинушка", ГБОУ "Родаковская гимназия", локомотивное депо, которые запасами воды обеспечены", – отметили в МЧС ЛНР.

Ремонтные работы запланированы на сегодня.

25 мая — Луганск