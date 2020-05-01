КПВВ на Донбассе могут открыть уже 1 июня



Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в Офисе Президента.

Как пишет «Легитимный» по информации источника, что против открытия КПВВ выступает Министр МВД Арсен Аваков и Глава СБУ Баканов. Причина банальная, опасность, что с той стороны могут приехать зараженные коронавирусом, а впервые дни при открытии КПВВ будет большой «пассажиропоток», что может спровоцировать вторую вспышку эпидемии.

Источник указывает, что в Офисе Президента прорабатывают сейчас алгоритмы.

«Есть даже предложение, что каждый из «въезжающих» будет обязан сдать ПЦР тесты на коронавирус при прохождении КПВВ (это будет крайне тяжело сделать, ведь это десятки тысяч человек в день), также по приезду в Украину на место проживания, которое укажет гражданин в анкете, он обязан будет пройти 2-х недельный карантин дома.

Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня в СНБО и Офисе Президента, идут обсуждение. Рабочая дата открытия первых КПВВ на Донбассе 1 июня», — пишет «Легитимный». Новости Региона - Сегодня, 08:27 717 Возможно, проезд через линию разграничения на Донбассе откроют 1 июня.Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в Офисе Президента.Как пишет «Легитимный» по информации источника, что против открытия КПВВ выступает Министр МВД Арсен Аваков и Глава СБУ Баканов. Причина банальная, опасность, что с той стороны могут приехать зараженные коронавирусом, а впервые дни при открытии КПВВ будет большой «пассажиропоток», что может спровоцировать вторую вспышку эпидемии.Источник указывает, что в Офисе Президента прорабатывают сейчас алгоритмы.«Есть даже предложение, что каждый из «въезжающих» будет обязан сдать ПЦР тесты на коронавирус при прохождении КПВВ (это будет крайне тяжело сделать, ведь это десятки тысяч человек в день), также по приезду в Украину на место проживания, которое укажет гражданин в анкете, он обязан будет пройти 2-х недельный карантин дома.Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня в СНБО и Офисе Президента, идут обсуждение. Рабочая дата открытия первых КПВВ на Донбассе 1 июня», — пишет «Легитимный». Новости Региона - Сегодня, 08:27 717

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