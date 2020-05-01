В Луганской области возобновлена работа мобильных отделений «Ощадбанка» (график)
Мобильные отделения «Ощадбанка» возобновляют свою работу в прифронтовых населенных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В частности, с 25 мая отделения будут работать по такому графику:
25 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
26 мая — с. Трехизбенка, с 09:00 до 15:00
27 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
28 мая — пгт. Тошковка-1, с 09:00 до 15:00
29 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
Новости Региона - Сегодня, 09:31 62
В частности, с 25 мая отделения будут работать по такому графику:
25 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
26 мая — с. Трехизбенка, с 09:00 до 15:00
27 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
28 мая — пгт. Тошковка-1, с 09:00 до 15:00
29 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
Новости Региона - Сегодня, 09:31 62
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