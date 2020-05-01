Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганской области возобновлена работа мобильных отделений «Ощадбанка» (график)

bot Сегодня, 09:450Новости
В Луганской области возобновлена работа мобильных отделений «Ощадбанка» (график)
Мобильные отделения «Ощадбанка» возобновляют свою работу в прифронтовых населенных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В частности, с 25 мая отделения будут работать по такому графику:
25 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
26 мая — с. Трехизбенка, с 09:00 до 15:00
27 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
28 мая — пгт. Тошковка-1, с 09:00 до 15:00
29 мая — г. Золотое, с 09:00 до 15:00
Новости Региона - Сегодня, 09:31 62

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: