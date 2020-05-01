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8 областей в Украине не готовы к ослаблению карантина

bot Сегодня, 13:1525Новости
8 областей в Украине не готовы к ослаблению карантина
Восемь областей в Украине по состоянию на утро 25 мая не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что на утро 25 мая к ослаблению карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Новости Украины - Сегодня, 12:39 122

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