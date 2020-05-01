Столичные спасатели ликвидировали 95% заторов на реках Луганска – мэрия

Сотрудники городской аварийно-спасательной службы Луганска в рамках проведения противопаводковых мероприятий расчистили 95% заторов, образовавшихся зимой на реках Лугань и Ольховая. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя начальника службы Сергея Москвилина.

"На сегодняшний день расчистили 40 из 42 заторов на реках Луганска. За прошлую неделю ликвидировано девять заторов: семь на реке Лугань в парке Горького и два – на реке Ольховая", – отметил он.

"На этой неделе планируем продолжать работы", – добавил Москвилин.

Ранее начальник городской аварийно-спасательной службы Луганска Александр Летун сообщал, что по состоянию на 13 мая сотрудники службы в рамках проведения противопаводковых мероприятий расчистили почти 70% заторов, образовавшихся зимой на реках Лугань и Ольховая.

25 мая — Луганск