Боец ВСУ погиб при установке окопного заряда, еще один тяжело ранен – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб при детонации окопного заряда в ходе инженерного дооборудования позиций в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что из-за неудовлетворительного состояния позиций, оставленных после ротации подразделениями 59-й бригады, в зоне ответственности 2-го батальона 24-й бригады проводились инженерные работы с применением окопных зарядов по оборудованию новых опорных пунктов.

"Вследствие низкой обученности личного состава произошла непреднамеренная детонация боеприпасов, в результате которой один боевик погиб и один получил ранения. Раненый рядовой Рихно в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами доставлен в больницу Светлодарска", - сказал Осадчий.

Пытаясь скрыть истинные причины инцидента и избежать ответственности за увеличение количества небоевых потерь, командир 24-й бригады полковник Валерий Гудзь приказал не докладывать в вышестоящий штаб о произошедшем, а потери преподнести, как результат обстрелов.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 мая — Луганск