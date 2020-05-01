Саперы МЧС ЛНР обезвредили в Антрацитовском районе неразорвавшийся в 2014 году артснаряд

Сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР обезвредили в селе Дьяково Антрацитового района артиллерийский снаряд, неразорвавшийся в ходе боевых действий 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

В ведомстве рассказали, что местные жители обнаружили боеприпас на одном из полей во время выпаса коров и сообщили на номер 101.

"На место вызова направились сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР. Они осмотрели поле на наличие взрывоопасных предметов и вывезли найденный местными жителями боеприпас. Это артиллерийский снаряд калибра 125 миллиметров современного производства", - сообщили спасатели, подчеркнув, что боеприпас представлял реальную угрозу жизни и здоровью местного населения.

Саперы доставили снаряд к месту санкционированного уничтожения.

"Всего за минувшую неделю инженерно-саперными подразделениями было выявлено четыре взрывоопасных предмета, обследовано 65 гектаров территории Республики", - уточнили в МЧС.

Ранее в пресс-службе спасательного ведомства сообщали, что сотрудники инженерно-саперных подразделений МЧС ЛНР в мае разминировали более 52 га территории ЛНР, а с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов.

Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов заявлял, что саперы МЧС в 2019 году обезвредили на территории ЛНР 826 взрывоопасных предметов.

25 мая — Луганск