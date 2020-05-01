Беспокойная страна

Мне нравится моя работа. Я достиг определенных успехов на выбранном мною поприще, и меня считают профессионалом. Наверное, заслуженно. Но иногда мне очень хочется попробовать себя на каком-нибудь другом поприще. Может, более рискованном, а может – и более доходном. Уверен, что каждого из вас время от времени посещают такие мысли.Если бы я был букмекером, человеком, зарабатывающим на людской жадности и азарте, я бы, наверное, принимал ставки не только на спорт. Вот только представьте себе, как можно обогатиться, принимая ставки на события, которые могут произойти на Украине. Не на все события, а исключительно на революции и Майданы, даже в миниатюрных их формах. Все очень просто – называешь дату, место, количество участников и организации, которые являются устроителями. Угадал – забирай выигрыш. Не угадал – ваши деньги уходят в «фонд мира». Можно, конечно, добавить в качестве критериев еще и требования, но это экономически нецелесообразно, так как они всегда практически одни и те же.24 мая в Киеве и других городах Украины прошли акции протеста под названием "Стоп-реванш", которые были посвящены первому году президентства Владимира Зеленского. Эх, прижилась на Украине народная забава «Майдан по поводу и без»!Организатором акции выступила общественная организация "Справа громад", которая является официальным союзником партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Партнерами по акции стали Нацкорпус и ВО Свобода. Песня та же, поет она же…Акция была посвящена борьбе с «зеленой бациллой», и наверняка вы догадались, о ком идет речь. Для пущей солидности также решили потребовать отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Под прикрытием эпидемии коронавируса власть сознательно наделала много плохих вещей. Карантин показал - Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов – эпидемиологических, экономических, геополитических, гибридных атак России и тому подобного. А значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще есть граждане. И если нас не видно на карантине, то это не значит, что мы исчезли", – с таким посылом вышли на улицы Киева около 3000 украинцев. Вышли, пошумели, покричали и, разумеется, отправились к Офису президента Украины свергать действующую власть.Очень заинтересовал меня момент, касающийся «гибридных атак России». Еле остановил себя, чтобы не крикнуть в монитор своего компьютера: «А вот с этого места попрошу вас поподробнее!». Уж очень хочется мне наконец-то понять, какую же все-таки войну с Украиной ведет Россия? Открытую, захватив Крым, часть Донбасса и время от времени направляя в сторону Киева отряды «боевых бурят», или все-таки гибридную, более тонкую, не подразумевающую прямых боестолкновений и открытого противостояния?Наверное, самое страшное, что может сделать Россия по отношению к Украине – это как можно меньше обращать внимание на эту страну и ни в коем случае не вмешиваться в ее внутреннюю политику. Ограничив наши интересы лишь непризнанными республиками Донбасса, мы позволим Украине и дальше уверенно шагать по пути самоуничтожения до тех пор, пока единственными стабильными государственными образованиями в том районе не останутся ЛНР и ДНР.Эта беспокойная страна прекрасна в своем безумии. Привычка решать все, порой даже исключительно бытовые проблема на Майдане, наполняет ее неповторимым колоритом.Я помню, как «сражались» с Януковичем, веря в то, что, вынеся данного президента на свалку истории, украинцы заживут счастливо и сыто. Не сложилось. Пришел Порошенко, президент-революционер, много обещал, мало делал, лучше не стало. Даже наоборот.Отправка на заслуженный отдых Петра Порошенко происходила исключительно демократическим путем, но так же очень красиво. Зеленский обещал гораздо больше, чем ранее обещал Порошенко, обещания выполнять не спешит, кивая в сторону России, которая подло ставит палки в колеса. В общем, лучше жить не стали. Более того, посягнули на самое святое – приняли решение продавать землю сельскохозяйственного назначения, чего не делали ни при одном президенте.Теперь вот снова пытаются снести Зеленского, чтобы привести к власти Петра Порошенко. Бессмыслица какая-то. Ну разве нет новых лиц? Ну разве вы забыли, как жили при Порошенко и что это за человек? Кто эти три тысячи киевлян, которые вчера требовали отставки Зеленского и членов его команды, мечтая вернуть в коридоры власти Петра Порошенко?Слушайте, ну если у вас такой кадровый голод, что вы вынуждены регулярно запускать этот «круговорот дерьма в природе», верните уже в страну Януковича! Судя по тому, что происходит на Украине сейчас, за последние десять лет он реально был лучшим президентом.Алексей Зотье