Почему нельзя возвращать деньги, которые случайно перевели вам на карту

Расскажем о не слишком распространенном и довольно хитром способе развода по телефону.Ситуация: на ваш телефон приходит СМС-ка о получении денег. Обычно не мелочи, а суммы покрупнее: 20-30 тысяч рублей, к примеру.И почти сразу раздается звонок: говорят, что ошиблись номером, и умоляют вернуть деньги. Для усиления эффекта звонить может девушка или женщина в возрасте, которая переводила деньги на лечение ребенка, или на подарок старым родителям.Обычно в такой ситуации человек соглашается вернуть деньги обратно. Кто-то реально входит в положение, кто-то — потому что знает, что по закону ошибочный перевод можно классифицировать как «незаконное обогащение» (ст. 1102 ГК РФ). И по закону получатель обязан возместить эту сумму.Если вы согласились — вам диктуют номер, куда надо перевести деньги. Вы их отправляете, а через какое-то время получаете извещение из банка с требованием возместить эту же сумму. Или вашу карту блокируют, а сумму потребуют, когда вы придете в отделение разбираться.В чем суть: мошенники дают объявление о какой-то услуге. Например — продаже Айфона, или сдаче квартиры, или продаже машины. Когда им звонят интересующиеся — они требуют залог, а для его получения — дают ваш номер. А чтобы интересующихся было больше, и деньги они точно соглашались отправить — цену ставят ниже средней. Например, «однушку» в каком-то городе сдают в среднем за 15 тысяч рублей, а мошенники выставляют ее же за 12. И желающих будет много, и обязательно найдется тот, кто согласится отправить залог и забронировать выгодный вариант.Жертва отправляет деньги вам, после чего вам же звонят эти же мошенники, и притворяются, что это был их ошибочный перевод. А для «возврата» денег дают номер уже своей карты. То есть вашу карту использовали в качестве «посредника», для обналичивания денег.Не совсем этот, но похожий способ развода. «Таня» пойдет к оператору с чеком, скажет, что ошиблась номером, и с вашего счета спишутся эти 300 р. Если поведетесь и отправите деньги сами — потеряете еще и свои 300 р.Когда жертва понимает, что ее только что кинули — в заявлении в полиции она укажет номер именно вашей карты, и с вас же будет требовать возмещение. Доказать, что вас точно так же обманули — будет сложновато, и с большой вероятностью вам просто придется заплатить. А карта, на которую вы перевели деньги мошенникам — с большой вероятностью краденая, и через нее выйти на них вряд ли получится.Вывод такой: если вам пришел ошибочный перевод, и отправитель звонит и просит его вернуть — либо внимательно перепроверяйте номер, либо идите в банк и просите оператора вернуть перевод — чтобы уж точно не ошибиться.Источник