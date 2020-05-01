Поздравление министра образования и науки ЛНР с праздником Последнего звонка

Дорогие учащиеся, родители, педагоги!

25 мая во всех образовательных организациях Республики прозвенит Последний звонок. Уходит в историю 2019-2020 учебный год. Этот год был наполнен кропотливым трудом, радостью познания, годом постижения новых форм обучения. Вместе, взрослые и дети, мы осваивали дистанционные образовательные технологии, электронные формы обучения. И еще раз мы с вами доказали, что нет непосильных задач. Профессионализм педагогов, их готовность быть на связи со своими учениками 24 часа в сутки, трудолюбие учащихся и ответственность родителей помогли в этих непростых условиях организовать образовательный процесс так, чтобы все поставленные задачи были выполнены.

Дорогие ребята, вы многому научились за этот необычный для всех учебный год. Вы стали активными участниками онлайн-школы #УЧИМСЯВМЕСТЕ, просмотрели огромное количество видеоэкскурсий, дистанционно приняли участие в конкурсах, стали участниками образовательных вебинаров, образовательных площадок ЛНР и Российской Федерации. Вы быстро осваиваете новые технологии и уже сегодня многое знаете и умеете. Вы доказали, что достаточно самостоятельны и ответственны. Уверен, что вы искренне благодарны вашим родителям, которые помогали вам, своим наставникам- учителям за их труд, мудрость и терпение.

Этот год был ознаменован 75-летием Великой Победы. Эта священная Победа объединяет разные поколения и делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Дорогие выпускники! Позади 11 лет школьной жизни. Годы учёбы – это, без сомнения, самый увлекательный, самый насыщенный и незабываемый период жизни человека. За эти годы вы выросли и окрепли, многому научились, стали самостоятельными. Вы с теплотой и любовью будете вспоминать чудесные школьные годы и своих учителей, которые помогли раскрыть ваши таланты и способности, научили любить и беречь Родину, ценить настоящую дружбу. В самом ближайшем будущем вы приумножите накопленные за годы учебы в школе знания. Сегодня в Луганской Народной Республике созданы все условия для того, чтобы каждый из вас мог достигнуть поставленной перед собой цели, полностью раскрыть свой потенциал. Ваш успех сейчас зависит только от вас – вашей инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения.

Удачи вам, ребята, счастья и всего наилучшего! В добрый путь, выпускники 2020!

Министр образования и науки Луганской ЛНР

Сергей Цемкало

25 мая — Луганск