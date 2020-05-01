"Почта ЛНР" введет в обращение блок марок, посвященный первому коменданту Перевальска

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 28 мая введет в обращение блок марок, посвященный первому коменданту Перевальска Александру Соколу. Об этом сообщили на предприятии."28 мая 2020 года ГУП "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "Первый комендант Перевальска", - говорится в сообщении.Блок форматом 86 мм х 57 мм выпущен тиражом 900 экземпляров (в одном блоке одна марка), номинальная цена – 100 руб."На марке "Александр Иванович Сокол" изображен его портрет на фоне стилизованной карты боевых действий на территории ЛНР в июле 2014 года, орден "Красной звезды", медаль "За разминирование", почетные знаки "Отличник погранвойск" первой и второй степени, "Воину-интернационалисту", "За оборону и освобождение Перевальского района"; даты жизни; название, год выпуска и номинальная стоимость знака почтовой оплаты.На блоке - стилизованное изображение птицы сокол; одна марка; название, год выпуска, тираж.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.До начала боевых действий в Донбассе Александр Сокол был лидером "афганского" движения Перевальска, возглавлял местный союз "афганцев"-чернобыльцев. Весной 2014 года участвовал в организации референдума в Перевальске, а также стал комендантом города.Погиб 18 июля 2014 года в бою с киевскими силовиками в районе Попасной.25 мая — Луганск