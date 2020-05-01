Коммунальщики Луганска за неделю убрали около 10,5 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли почти 10,5 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"За прошедшую неделю мы вывезли 6471 кубический метр мусора от многоквартирного жилья, от частного сектора вывезли 3323 куба", – отметил он.

"Также ликвидировано 548 кубов микросвалок – это в будние дни. Плюс мы еще за выходные убрали 142 кубометра свалок", – добавил Чепеленко.

Директор "ЛЦУО" уточнил, что работы продолжаются, сейчас на линии работают 25 единиц спецтехники предприятия.

"Сегодня мы начинаем с Ленинского района и переходим на Артемовский", – отметил он.

25 мая — Луганск