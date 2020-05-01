Сотрудники МЧС ЛНР продезинфицировали почти 47,7 тыс. кв. м общественных мест

Сотрудники МЧС ЛНР с начала введения в Республике режима повышенной готовности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа продезинфицировали более 1,3 тыс. общественных мест и объектов общей площадью почти 47,7 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР обязала местные органы власти обеспечить проведение регулярной дезинфекции мест общего пользования.

"Во избежание распространения вирусной инфекции COVID-19 сотрудники пожарно-спасательных подразделений ЛНР по просьбе администраций городов и районов с начала распространения эпидемии продезинфицировали 1313 общественных мест и объектов общей площадью 47683,6 квадратных метра, для чего привлекли 46 единиц специальной техники и 186 человек личного состава", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что за 46 выездов дезраствором было обработано 42 маршрутных такси, 434 остановки общественного транспорта, пять административных зданий с прилегающими территориями, 247 подъездов жилых домов и придомовых территорий, 28 детских площадок, 11 скверов и парков.

"Работа по обеззараживанию будет проводиться и впредь, пока сохраняется угроза распространения эпидемии и действуют ограничительные мероприятия", – подчеркнули в Министерстве.

Ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщали, что сотрудники ведомства по состоянию на 21 мая продезинфицировали почти 1,3 тыс. общественных мест и объектов общей площадью более 44,5 тыс. квадратных метров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,2 млн, из них более 341 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

25 мая — Луганск