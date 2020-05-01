Учебный год в Республике завершился для 92 тыс. школьников - Минобразования

Учебный год в Республике завершился для 92 тыс. школьников. Об этом ЛИЦ сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"25 мая 2020 года завершился учебный год для 92 026 учащихся общеобразовательных организаций Луганской Народной Республики, что на 1 205 учащихся больше в сравнении с предыдущим 2018-2019 учебным годом", - говорится в сообщении.

В Министерстве также отметили, что в завершившемся учебном году в первый класс общеобразовательных организаций Республики было зачислено 9 899 учащихся, что на 364 больше, чем в предыдущем.

Напомним, что Минобразования из-за COVID-19 ранее вынужденно перевело учебные учреждения на дистанционный режим обучения, также был сокращен учебный год для школьников.

Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало заявлял, что Министерство из-за угрозы распространения коронавируса нового типа отменило проведение государственных итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,2 млн, из них более 337 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом.

25 мая — Луганск