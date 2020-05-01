Прогноз погоды в Луганске на 26 мая
В Луганске завтра, 26 мая ночью дождь, днем кратковременные дожди, гроза. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +8 +10ºС, днем +14 +16ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +30,5ºС в 2005 году
минимальная + 3,1 ºС в 1969 году.
Народный календарь: 26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи- Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. В старину говорили: «Много комаров — готовь по ягоды коробов, много мошек — готовь по грибы лукошек». Если в этот день ласточки летают низко, в скором следует ожидать дождя. Погода в Луганске - Сегодня, 16:16 180
Температура воздуха: ночью +8 +10ºС, днем +14 +16ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +30,5ºС в 2005 году
минимальная + 3,1 ºС в 1969 году.
Народный календарь: 26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи- Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. В старину говорили: «Много комаров — готовь по ягоды коробов, много мошек — готовь по грибы лукошек». Если в этот день ласточки летают низко, в скором следует ожидать дождя. Погода в Луганске - Сегодня, 16:16 180
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