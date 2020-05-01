С 1 июня КПВВ на линии разграничения переходят на летний график работы



В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать, сообщают в Донецком пограничном отряде.

Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск, не гарантирует пересечения линии разграничения.

Новости Региона - Сегодня, 15:51 374 Согласно распоряжению Командующего операции объединенных сил с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы — с 6.00 до 20.00.В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать, сообщают в Донецком пограничном отряде.Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск, не гарантирует пересечения линии разграничения.Новости Региона - Сегодня, 15:51 374

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