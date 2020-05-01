Минобразования ЛНР определило сроки выдачи аттестатов выпускникам общеобразовательных школ

Министерство образования и науки ЛНР планирует выдать аттестаты учащимся девятых классов не позднее 12 июня, а выпускникам 11-х классов – не позднее 19 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе ведомства.

"Определены даты выдачи документов государственного образца о соответствующем уровне образования", – говорится в сообщении.

"Выпускники девятых классов общеобразовательных учреждений получат аттестаты об основном общем образовании не позднее 12 июня 2020 года. Выпускники 11-х (12-х) классов получат аттестаты о среднем общем образовании не позднее 19 июня 2020 года", – уточнили в Министерстве.

Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что Министерство образования и науки ЛНР из-за угрозы распространения коронавируса нового типа отменило проведение государственных итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов.

Министерство образования и науки ЛНР из-за угрозы распространения COVID-19 перевело учебные учреждения на дистанционный режим обучения, также был сокращен учебный год для школьников.

Ранее начальник отдела общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки ЛНР Людмила Алексеева сообщала, что Министерство образования и науки ЛНР в связи с эпидситуацией рассматривает разные формы проведения государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях Республики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,2 млн, из них более 341 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

25 мая — Луганск