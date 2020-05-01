Последний звонок прозвенел для 13 тыс. выпускников Республики - Минобразования

Последний звонок прозвенел для 13 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Республики. Об этом ЛИЦ сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"Документы об образовании (обучении) в 2019-2020 учебном году получат 13 018 учащихся", - говорится в сообщении.

В Министерстве уточнили, что аттестат основного общего образования получат 7 959 девятиклассников, в том числе аттестаты с отличием - 331 учащийся, что составляет 4,1% от общего числа обучающихся девятых классов; аттестат среднего общего образования - 5 105 одиннадцатиклассников, из них золотую медаль - 263 выпускника и серебряную медаль - 94 выпускника, что составляет 7% от общего числа выпускников.

Напомним, учебный год в Республике завершился для 92 тыс. школьников.

Ранее Минобразования из-за COVID-19 вынужденно перевело учебные учреждения на дистанционный режим обучения, также был сокращен учебный год для школьников.

Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало заявлял, что Министерство из-за угрозы распространения коронавируса нового типа отменило проведение государственных итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,2 млн, из них более 337 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом.

25 мая — Луганск