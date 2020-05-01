Соловьев в жесткой форме отказал в интервью украинскому журналисту Гордону

Российский тележурналист Владимир Соловьев отказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и в жесткой форме объяснил свое решение.Гордон в своем онлайн-эфире заявил о желании взять интервью у Соловьева и попросил "друзей из окружения" российского ведущего передать ему эту просьбу. Журналист пошутил о намерении "пообзываться" с Соловьевым, но после уточнил, что настроен на серьезную беседу.Соловьев отреагировал на просьбу Гордона в эфире своей программы "Воскресный вечер". Он напомнил о неприятных страницах биографии украинского журналиста, назвав его "торгующим пирамидками последним египтянином" и "укротителем целительниц". Также российский ведущий иронично назвал Гордона "агентом всех спецслужб мира", намекая на его заявление о задании СБУ с интервью Натальи Поклонской и Игоря Гиркина (Стрелкова).По словам Соловьева, просьба Гордона сравнима с априори невозможной аналогичной просьбой одного из главных идеологов немецкого нацизма Юлиуса Штрейхера, приговоренного к казни Нюрнбергским трибуналом, в адрес легендарного советского диктора Юрия Левитана. Этой исторической аналогией журналист отказал Гордону в интервью."Мы – наследники Левитана. А ты, мразь нацистская – наследник Штрейхера. И никогда это не путай. И не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев. Еще вопросы есть? Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью", - заявил Соловьев.Ранее Гордон объявил, что беседовал с Поклонской и Гиркиным по заданию украинских спецслужб, а записи интервью передал "на флешке в Гаагу". Позже Служба безопасности Украины опровергла слова Гордона о задании, после чего журналист заявил о личной инициативе. По мнению коллег и зрителей, этим украинский пропагандист окончательно уничтожил собственную репутацию и поставил крест на себе как журналисте с претензией на объективность.Григорий Егоро