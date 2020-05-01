Ветеринары спасли косулю, попавшую под машину в Луганске (ФОТО)

Специалисты Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска спасли косулю, пострадавшую от наезда автотранспорта. Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР."24 мая поступила информация о том, что в Луганске, возле стадиона в районе Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Специалисты столичной СББЖ оперативно прибыли на место", – говорится в сообщении."По словам специалистов, беспомощное испуганное животное в возрасте около года лежало в кустах в состоянии шока. При клиническом осмотре косули ветеринары диагностировали открытый перелом обеих задних конечностей с полным нарушением целостности костей и кожи", – рассказали в Госветслужбе.Животное было доставлено в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали ему профессиональную помощь."Затем косуля была передана для дальнейшего содержания в зооуголок парка "Юбилейный". До полной реабилитации животного луганские ветеринары будут оказывать ему необходимую лечебную помощь", – отметили в ведомстве.В Госветслужбе напомнили владельцам транспортных средств о необходимости снижения скорости на дорогах, благодаря чему существенно снизится риск травмирования животных.25 мая — Луганск