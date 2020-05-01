Как работают детские сады в Северодонецке
25 мая в Северодонецке в связи с ослаблением карантина начали работу 12 из 18 садов и учебно-воспитательный центр.
Как рассказал Суспільному заместитель Северодонецкого городского головы Алексей Светиков, заработали 76 групп, в которые должны пойти около 800 детей — это треть от общего количества воспитанников.
«Работали с родителями, просили, чтобы те родители, у которых нет крайней необходимости, где мамы не работают, чтобы они сегодня не приводили своих детей. Нужно постепенно вводить садики”, — рассказал чиновник.
В ясли-сад №43 «Радуга” по состоянию на 8:00 привели 43 детей, хотя здесь ожидали 90 воспитанников. По словам заведующей учреждения Натальи Наумовой, в саду начинают работу 9 групп.
«Особенности сегодняшнего дня и в целом карантинных мероприятий — это то, что родители заводят детей на территорию на социальном расстоянии, им измеряют температуру специальными бесконтактными градусниками. Родителям, если это нужно, обрабатывают руки, чтобы расписались за то, что привели детей, и так же будет, когда будут забирать детей «, — рассказала заведующая.
В «Радуге” также убрали ковры и мягкие игрушки. Работают без полотенец. Все работники — в масках и перчатках.
Через каждые два часа маски будут менять, а четыре — проводить дезинфекцию. Новости Региона - Сегодня, 18:06 40
Как рассказал Суспільному заместитель Северодонецкого городского головы Алексей Светиков, заработали 76 групп, в которые должны пойти около 800 детей — это треть от общего количества воспитанников.
«Работали с родителями, просили, чтобы те родители, у которых нет крайней необходимости, где мамы не работают, чтобы они сегодня не приводили своих детей. Нужно постепенно вводить садики”, — рассказал чиновник.
В ясли-сад №43 «Радуга” по состоянию на 8:00 привели 43 детей, хотя здесь ожидали 90 воспитанников. По словам заведующей учреждения Натальи Наумовой, в саду начинают работу 9 групп.
«Особенности сегодняшнего дня и в целом карантинных мероприятий — это то, что родители заводят детей на территорию на социальном расстоянии, им измеряют температуру специальными бесконтактными градусниками. Родителям, если это нужно, обрабатывают руки, чтобы расписались за то, что привели детей, и так же будет, когда будут забирать детей «, — рассказала заведующая.
В «Радуге” также убрали ковры и мягкие игрушки. Работают без полотенец. Все работники — в масках и перчатках.
Через каждые два часа маски будут менять, а четыре — проводить дезинфекцию. Новости Региона - Сегодня, 18:06 40
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