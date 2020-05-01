Нарушитель с тремя фамилиями и пятью паспортами
Пограничники обнаружили необычного нарушителя с тремя фамилиями, двумя гражданствами и пятью паспортами в Луганской области, передает пресс-служба Госпогранслужбы в Луганской области.
Так, вблизи поселка Меловое наряд остановил для проверки документов мужчину. Он предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ. При установлении личности задержанного, тот предоставил правоохранителям еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на различные установочные данные.
Все паспорта оказались настоящими, их получил гражданин после нескольких изменений фамилии и имени.
Установив личность мужчины, правоохранители привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. После этого нарушителя передали полиции. Новости Украины - Сегодня, 17:45 206
Так, вблизи поселка Меловое наряд остановил для проверки документов мужчину. Он предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ. При установлении личности задержанного, тот предоставил правоохранителям еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на различные установочные данные.
Все паспорта оказались настоящими, их получил гражданин после нескольких изменений фамилии и имени.
Установив личность мужчины, правоохранители привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. После этого нарушителя передали полиции. Новости Украины - Сегодня, 17:45 206
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