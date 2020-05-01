Грузовики массой свыше 21 т с 1 июня будут выезжать через МАПП "Должанский" – ГТК ЛНР

Транспортные средства коммерческого назначения полной массой свыше 21 тонны, следующие без груза, с 1 июня будут выезжать за пределы ЛНР через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Должанский". Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики."ГТК ЛНР напоминает субъектам внешнеэкономической деятельности, что, согласно распоряжению Правительства ЛНР от 27 декабря 2019 года, с 1 июня транспортные средства коммерческого назначения без груза полной массой до 21 тонны включительно будут выезжать за пределы ЛНР через МАПП "Червонопартизанск", свыше 21 тонны – через МАПП "Должанский", — отметил заместитель начальника отдела организации таможенного контроля ГТК ЛНР Роман Терехов.В Госкомтаможне подчеркнули, что автомобили полной массой не более пяти тонн, независимо от наличия груза, могут по-прежнему выезжать с территории Республики через любой пункт пропуска."Вышеуказанные ограничения не распространяются на транспортные средства коммерческого назначения с полной массой не более пяти тонн включительно, которые могут осуществлять выезд и перемещение товаров в таможенном режиме "экспорт" через любой МАПП", — пояснил Терехов.Председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский напомнил, что подобное распределение транспортных потоков происходит не в первый раз."В 2019 году этот механизм был отработан, тогда все порожние грузовые автомобили были направлены на МАПП "Червонопартизанск". Нагрузка была колоссальной, поэтому было принято решение добавить еще и пункт пропуска "Должанский". Плюс ко всему, осенью этого же года была открыта объездная дорога в Червонопартизанске, что позволяет минимизировать время нахождения и простоя большегрузных машин в черте города", – рассказал он.В Госкомтаможне отметили, что в период с 1 сентября по 31 мая транспортные средства коммерческого назначения, следующие без груза, могут выезжать через МАПП "Червонопартизанск" или " Должанский" по выбору перевозчика.Напомним, с 1 декабря 2019 года решением Правительства были перераспределены потоки транспортных средств коммерческого назначения. Критерием определения на международном автомобильном пункте пропуска для выезда с территории Республики является полная масса транспортных средств без учета массы прицепа или полуприцепа.Заместитель начальника отдела организации таможенного контроля ГТК Роман Терехов сообщал, что власти ЛНР откроют в Червонопартизанске объездную дорогу для грузовых автомобилей.Ранее он сообщал, что транспортные средства коммерческого назначения без груза массой более пяти тонн в летний период должны выезжать с территории ЛНР только через МАПП "Червонопартизанск".Ранее тогда еще Совет министров своим распоряжением установил, что выезжающие с территории ЛНР транспортные средства, осуществляющие международную перевозку пассажиров на коммерческой основе по маршрутам движения в северном направлении Российской Федерации, обязаны пересекать границу через МАПП "Изварино", а в южном направлении – МАПП "Должанский" или МАПП "Червонопартизанск".25 мая — Луганск