Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Республике с вечера 25 мая

Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и местами по территории Республики с вечера 25 мая до утра 26 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Вечером 25 мая с сохранением ночью и утром 26 мая в Луганске, местами по территории Республики ожидаются грозы, при грозах усиление восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.

25 мая — Луганск