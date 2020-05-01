Телезрители припомнили заразившемуся коронавирусом Гордону его слова о COVID-19

СМИ сообщили о выявлении коронавируса у телеведущего Александра Гордона на съемках шоу "Док-ток". Телезрители в Сети напомнили его слова о COVID-19.Гордон, по данным журналистов, прошел тест на коронавирус во время съемок очередного выпуска программы "Док-ток" на Первом канале. Тестирование было сделано по экспресс-технологии из Нидерландов, которую в Москве намерены применять для массовой проверки на COVID-19. Результат теста, как отмечается, был готов за 10 минут и оказался положительным, в связи с чем Гордона немедленно отправили из студии на домашнюю изоляцию.Россияне в соцсетях отреагировали на коронавирус у Гордона напоминанием его собственных слов о COVID-19. Пользователи активно указывают, что телеведущий называл коронавирусную инфекцию "обычным насморком", и иронизируют на тему отсутствия у Гордона внешних проявлений болезни. Некоторые даже называют заражение своеобразным "ответом" вируса ведущему, отрицавшему его опасность.Многие интересуются о судьбе коллег Гордона по телевизионным эфирам, в частности Елены Малышевой (регулярной участницы эфиров "Док-тока" о коронавирусе) и Юлии Барановской (ведет с Александром шоу "Мужское и женское"). Однако "МК", сообщивший о выявлении коронавируса у Гордона, не сообщает о судьбе других гостей и работников студии после тестирования ведущего.Отметим, Гордон стал основным ведущим шоу "Док-ток" из-за эпидемии коронавируса. До этого предполагалось, что большую часть выпусков будет вести Ксения Собчак. Однако карантин из-за COVID-19 и актуальность темы вируса привели к тому, что почти все эфиры стал вести Гордон, а его главной коллегой по студии стала Малышева.Григорий Егоро