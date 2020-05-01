Синоптики прогнозируют днем 26 мая в ЛНР до 17 градусов тепла, местами дождь

Температура воздуха в ЛНР 26 мая будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 25 мая до 21.00 26 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 15-16 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 мая метеорологи отмечали в 1969 году – плюс 3,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2007 году и составляла плюс 35,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 26 мая – 03.49, время захода – 20.53. Продолжительность светового дня составит 17 часов 04 минуты.

По предварительному прогнозу, днем 27 мая местами ожидается кратковременный дождь, гроза, температура воздуха днем повысится на 2-4 градуса. 28 мая - местами кратковременный дождь, гроза, утром и днем ветер усилится до 18 м/с; температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

25 мая — Луганск