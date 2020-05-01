Представители властей поздравили с юбилеем народного артиста ЛНР Евгения Кравцова (ФОТО)

Представители властей поздравили с 60-летием актера Луганского академического русского драматического театра (ЛАРДТ) имени Луспекаева, заслуженного артиста Украины, народного артиста ЛНР Евгения Кравцова. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Артист отметил свой юбилей 24 мая, но торжественное мероприятие в его честь состоялось в учреждении культуры сегодня. Поздравить Кравцова пришли депутат Народного Совета ЛНР, директор Луганской общеобразовательной школы №5 Ирина Андрух, заместитель министра культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Роман Олексин, начальник управления культуры и туризма МКСМ Сергей Рожков, начальник управления культуры администрации Луганска Лилиана Компаниец."От имени председателя Народного Совета ЛНР разрешите выразить вам слова благодарности и вручить благодарственной письмо "За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд на благо Луганской Народной Республики", - сказала Андрух.Приветственные адреса виновнику торжества от имени своих ведомств вручили представители МКСМ и столичной администрации. Они пожелали артисту долгих лет жизни, новых профессиональных высот, интересных ролей, нескончаемых аплодисментов и море зрительской любви.Молодые коллеги Кравцова подготовили для него театрализованное поздравление, в котором попытались раскрыть характера своего наставника."Так как Евгения Дмитриевича любят не только его зрители за его большие красивые работы, но и коллеги - за его очень веселый и доброжелательный характер - естественно, мы не могли оставить это событие без всякого внимания, – отметила заслуженная артистка ЛНР Светлана Степкина. - Несмотря на то, что театр (из-за режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа) не работает на зрителя, мы для него сделали мини-капустник и мини-поздравление".Степкина подчеркнула, что поздравление стало сюрпризом для юбиляра, так как программа готовилась втайне от него."Это один из мэтров нашего театра, на его счету более 100 крупных ролей, каждая роль его особенная, она отличается одна от другой, они у него все глубокие, все продуманные. Как артист он велик, как человек – он очень любим коллегами", - пояснила актриса настроение коллег при подготовке поздравления.Кравцов поблагодарил коллег за душевное поздравление."Знаете, какая мысль меня посетила: вернуться бы в 1981 год (год начала роботы в луганском театре) - и начать все с начала. И я бы прошел тем же путем!" – сказал он, отметив, что нисколько не жалеет о выбранной профессии.Кравцов назвал театр своим домом."Мы проводим здесь времени больше, чем дома: мы работаем, мы ищем, копаем, как говорится, ищем корни своих ролей, ищем задумку авторов. Копаем ради того, чтобы удивить, порадовать, заставить думать нашего любимого зрителя", - пояснил именинник.Директор театра, заслуженный деятель искусств ЛНР Галина Михайлюк-Филиппова поблагодарила Кравцова "за уроки мудрости и партнерства" в начале ее актерской карьеры в тогда еще Луганском русском областном драматическом театре."Евгений Дмитриевич - это уже и символ театра, это уже и эпоха театра, это и кладезь афоризмов, это и тот человек, на которого, естественно, равняется вся молодежь – сегодня труппа очень молодая в нашем театре. Всю жизнь он работает в нашем театре, почти 40 лет, и поэтому вся его жизнь – как на ладони. Вы не представляете, насколько хорошо, досконально и очень тонко знают его постоянные наши зрители! У него есть поклонники, поклонницы, это всегда море восторгов, восхищений, цветов, аплодисментов! И ходят зрители – именно на Кравцова!" - добавила директор учреждения.Евгений Дмитриевич Кравцов родился 24 мая 1960 года в Каменск-Шахтинском Ростовской области. В 1981 году окончил Тамбовский филиал Московского государственного института культуры (ныне – Тамбовский государственный университет имени Державина). В Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева работает актером с 1981 года.В 2005 году Кравцову было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины", в 2010-м он был награжден медалью "За заслуги перед Луганщиной" III степени и почетным знаком Министерства культуры и туризма Украины "За достижения в развитии культуры и искусств". В 2015 году отмечен грамотой Министерства культуры ЛНР, нагрудным знаком Федерации профсоюзов ЛНР "Профсоюзная доблесть", в 2016 году удостоен почетной грамоты главы ЛНР, а в 2017 году награжден медалью "За верность долгу". В 2019 году Кравцову было присвоено почетное звание "Народный артист Луганской Народной Республики".Кравцов поставил несколько спектаклей как режиссер, в том числе - по пьесе Александра Островского "Светит, да не греет", который в 2017 году участвовал в проекте "Большие гастроли".25 мая — Луганск