Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Прокуратура просит для Уилана 18 лет тюрьмы за шпионаж

root Сегодня, 21:3016Новости
Прокуратура просит для Уилана 18 лет тюрьмы за шпионаж

Прокуратура потребовала для американского шпиона Пола Уилана 18 лет колонии строго режима за шпионаж.
Взяли Уилана в конце 2018-го года и несмотря на попытки Уилана отпираться, следствие настаивало, что прямых и косвенных улик против бывшего американского морпеха, занимавшегося вербровкой на территории РФ более чем достаточно.
В последнем слове Уилан заявил что невиновен и просил оправдательного приговора.
Решение суда по нему объявят 15 июня.
Как представляется, Уилан получит большой срок, а затем либо сразу, либо через какой-то промежуток времени, его обменяют на кого-то из наших, кто сидит в амеркианской тюрьме. Сильно сомневаюсь, что он отмотает весь срок в России, скорее это пополнение "обменного фонда".
Борис Рожин

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: