Прокуратура просит для Уилана 18 лет тюрьмы за шпионаж

Прокуратура потребовала для американского шпиона Пола Уилана 18 лет колонии строго режима за шпионаж.Взяли Уилана в конце 2018-го года и несмотря на попытки Уилана отпираться, следствие настаивало, что прямых и косвенных улик против бывшего американского морпеха, занимавшегося вербровкой на территории РФ более чем достаточно.В последнем слове Уилан заявил что невиновен и просил оправдательного приговора.Решение суда по нему объявят 15 июня.Как представляется, Уилан получит большой срок, а затем либо сразу, либо через какой-то промежуток времени, его обменяют на кого-то из наших, кто сидит в амеркианской тюрьме. Сильно сомневаюсь, что он отмотает весь срок в России, скорее это пополнение "обменного фонда".Борис Рожин