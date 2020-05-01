В Луганске в районе стадиона сбили косулю. ФОТО
Специалисты Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска спасли косулю, пострадавшую от наезда автотранспорта.
Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины.
«24 мая поступила информация о том, что в Луганске, возле стадиона в районе Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Специалисты столичной СББЖ оперативно прибыли на место», — говорится в сообщении.
«По словам специалистов, беспомощное испуганное животное в возрасте около года лежало в кустах в состоянии шока. При клиническом осмотре косули ветеринары диагностировали открытый перелом обеих задних конечностей с полным нарушением целостности костей и кожи», — рассказали в Госветслужбе.
Животное было доставлено в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали ему профессиональную помощь.
«Затем косуля была передана для дальнейшего содержания в зооуголок парка «Юбилейный». До полной реабилитации животного луганские ветеринары будут оказывать ему необходимую лечебную помощь», — отметили в ведомстве.
В Госветслужбе напомнили владельцам транспортных средств о необходимости снижения скорости на дорогах, благодаря чему существенно снизится риск травмирования животных.
Происшествия - Сегодня, 21:37 166
Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины.
«24 мая поступила информация о том, что в Луганске, возле стадиона в районе Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Специалисты столичной СББЖ оперативно прибыли на место», — говорится в сообщении.
«По словам специалистов, беспомощное испуганное животное в возрасте около года лежало в кустах в состоянии шока. При клиническом осмотре косули ветеринары диагностировали открытый перелом обеих задних конечностей с полным нарушением целостности костей и кожи», — рассказали в Госветслужбе.
Животное было доставлено в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали ему профессиональную помощь.
«Затем косуля была передана для дальнейшего содержания в зооуголок парка «Юбилейный». До полной реабилитации животного луганские ветеринары будут оказывать ему необходимую лечебную помощь», — отметили в ведомстве.
В Госветслужбе напомнили владельцам транспортных средств о необходимости снижения скорости на дорогах, благодаря чему существенно снизится риск травмирования животных.
Происшествия - Сегодня, 21:37 166
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