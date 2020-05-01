Две двойни родились в Луганске на прошедшей неделе



Об этом сообщили в пресс-службе Луганского центра здоровья.

«За период с 18 по 24 мая в Луганске родились две двойни. Первая — девочки весом 1 кг 380 г и 1 кг 150 г, вторая — мальчик и девочка весом 2 кг 310 г и 1 кг 650 г, соответственно», — говорится в сообщении.

В Центре здоровья уточнили, что всего за неделю в Луганске появились на свет 42 новорожденных — 22 мальчика и 20 девочек.

«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 700 г, минимальный вес — 1 кг 150 г», — отметили в учреждении. Красота и здоровье - Сегодня, 06:25 37 Две двойни появились на свет в Луганске на минувшей неделе.Об этом сообщили в пресс-службе Луганского центра здоровья.«За период с 18 по 24 мая в Луганске родились две двойни. Первая — девочки весом 1 кг 380 г и 1 кг 150 г, вторая — мальчик и девочка весом 2 кг 310 г и 1 кг 650 г, соответственно», — говорится в сообщении.В Центре здоровья уточнили, что всего за неделю в Луганске появились на свет 42 новорожденных — 22 мальчика и 20 девочек.«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 700 г, минимальный вес — 1 кг 150 г», — отметили в учреждении. Красота и здоровье - Сегодня, 06:25 37

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