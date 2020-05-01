В Луганске обременения прав на недвижимое имущество возникшие до 18 мая 2014 года признаны недействительными



Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«Министерство юстиции ЛНР сообщает, что в целях защиты государством имущественных прав граждан 19 мая 2020 года Правительством ЛНР приняты постановления № 314/20 «О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации» и № 315/20 «О признании недействительными обременений прав на имущество в виде залога и иных обременений прав», — говорится в сообщении.

В Минюсте уточнили, что документы устанавливают «категории обременений прав на имущество, которые признаются недействительными на территории Луганской Народной Республики».

«Такими обременениями являются обременения, возникшие до принятия Конституции Луганской Народной Республики (до 18 мая 2014 года), в том числе на основании решений судов Украины, а также исполнительных документов, по которым органами государственной исполнительной службы Украины наложены обременения, в том числе государственная регистрация которых была проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, по обязательствам перед государством Украина (государственными органами Украины), коммерческими и государственными банками Украины, а также финансовыми (кредитными) предприятиями, учреждениями и организациями Украины в отношении физических лиц, проживающих на территории Луганской Народной Республики, юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики», — проинформировали в Министерстве.

«Указанные обременения прав на недвижимое имущество и исключены из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений Луганской Народной Республики и не отображаются в информационных справках о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», — добавили в ведомстве Политика - Сегодня, 06:00 149 В Луганске признали недействительными обременения на недвижимость, возникшие до 18 мая 2014 года.Об этом сообщили в Министерстве юстиции.«Министерство юстиции ЛНР сообщает, что в целях защиты государством имущественных прав граждан 19 мая 2020 года Правительством ЛНР приняты постановления № 314/20 «О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации» и № 315/20 «О признании недействительными обременений прав на имущество в виде залога и иных обременений прав», — говорится в сообщении.В Минюсте уточнили, что документы устанавливают «категории обременений прав на имущество, которые признаются недействительными на территории Луганской Народной Республики».«Такими обременениями являются обременения, возникшие до принятия Конституции Луганской Народной Республики (до 18 мая 2014 года), в том числе на основании решений судов Украины, а также исполнительных документов, по которым органами государственной исполнительной службы Украины наложены обременения, в том числе государственная регистрация которых была проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, по обязательствам перед государством Украина (государственными органами Украины), коммерческими и государственными банками Украины, а также финансовыми (кредитными) предприятиями, учреждениями и организациями Украины в отношении физических лиц, проживающих на территории Луганской Народной Республики, юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики», — проинформировали в Министерстве.«Указанные обременения прав на недвижимое имущество и исключены из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений Луганской Народной Республики и не отображаются в информационных справках о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», — добавили в ведомстве Политика - Сегодня, 06:00 149

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