Спад уровня заболеваемости COVID-19 возможен в летний период — министр здравоохранения
Министр здравоохранения Наталия Пащенко в ходе встречи с журналистами предположила, что спад уровня заболеваемости COVID-19 возможен в летний период.
«Любой нормальный вирус не терпит инсоляции. И коронавирус этим не отличается от известных нам вирусов, он действительно должен погибать, ослабевать при массивной инсоляции. Еще существуют вопросы по непереносимости повышенной температуры, не настолько он чувствителен к повышению температуры окружающей среды, как хотелось бы, но те сегодняшние меры, которые мы направили на прекращение распространения пандемии, и те тенденции, которые мы сегодня видим в мире, все-таки вселяют в нас надежду, что действительно будет как минимум спад, и значительный спад заболеваемости (в летний период), но это не исключает того, что к осени, к сентябрю, мы снова не встретимся с этой проблемой», — сказала Пащенко.
«Поэтому нам нужно быть готовыми и понимать, что проблема есть. Избавиться от этой проблемы в ближайшее время нет шансов, поэтому мы должны с ней жить правильно», — подчеркнула министр. Красота и здоровье - Сегодня, 06:45 71
«Любой нормальный вирус не терпит инсоляции. И коронавирус этим не отличается от известных нам вирусов, он действительно должен погибать, ослабевать при массивной инсоляции. Еще существуют вопросы по непереносимости повышенной температуры, не настолько он чувствителен к повышению температуры окружающей среды, как хотелось бы, но те сегодняшние меры, которые мы направили на прекращение распространения пандемии, и те тенденции, которые мы сегодня видим в мире, все-таки вселяют в нас надежду, что действительно будет как минимум спад, и значительный спад заболеваемости (в летний период), но это не исключает того, что к осени, к сентябрю, мы снова не встретимся с этой проблемой», — сказала Пащенко.
«Поэтому нам нужно быть готовыми и понимать, что проблема есть. Избавиться от этой проблемы в ближайшее время нет шансов, поэтому мы должны с ней жить правильно», — подчеркнула министр. Красота и здоровье - Сегодня, 06:45 71
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