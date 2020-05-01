Республика выступает за свободу слова, но против пропагандистских атак – депутат

Республика выступает за открытость информационного поля и свободу слова, но против пропагандистских атак. Об этом ЛИЦ заявил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

"Шесть лет Луганская Народная Республика живет в условиях непрекращающейся информационной войны со стороны не только пропагандистских ресурсов украинского режима, но и кичащегося своей "открытостью" и "демократичностью" Запада", - сказал он.

"Тем не менее, наши граждане имеют возможность получать информацию из многочисленных, разнообразных и достаточно профессиональных источников как в самой Республике, так и за ее пределами", - добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что дающиеся разными СМИ оценки событий "могут очень сильно отличаться, быть достаточно критичными и даже резкими".

"Ведь цензура, подчеркну, законодательно запрещена в ЛНР", - напомнил Юров.

"При этом нельзя забывать, что у нас идет война. Необъявленная, подлая, но вполне реальная. Поэтому нет и не может быть в нашей Республике, как и в любом другом государстве, находящемся в военном положении, свободы агитации противником. Мы – за открытость информационного поля, за свободу слова, но против пропагандистских атак, с которыми находимся в состоянии войны!" – заявил депутат.

26 мая — Луганск