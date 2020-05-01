О возможном послаблении карантина с 1 июня рассказали в минздраве



«Если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, с 1 июня планируется открытие бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы). Также планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом», — сообщил он. Новости Украины - Сегодня, 10:30 20 С 1 июня в Украине возможно открытие спортзалов и бассейнов, а также запуск железнодорожного транспорта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге в Киеве, — пишет «ОстроВ».«Если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, с 1 июня планируется открытие бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы). Также планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом», — сообщил он. Новости Украины - Сегодня, 10:30 20

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