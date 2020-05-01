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В Луганске продлили срок действия техпаспортов на недвижимость

verter Сегодня, 10:4529Новости
В Луганске продлили срок действия техпаспортов на недвижимость
В Луганске продлили срок действия техпаспортов на недвижимость.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Там напомнили, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) ранее ввела ряд ограничений. В частности, временно приостановлен прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации.
«Срок действия технических паспортов на объекты недвижимого имущества продляется на срок действия ограничений, а именно на срок с 1 апреля 2020 года до принятия решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии об отмене ограничений», — пояснили в Министерстве. Удобный город - Сегодня, 10:30 185

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