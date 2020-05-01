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Новый случай коронавируса зафиксирован в Луганской области

verter Сегодня, 10:4532Новости
Новый случай коронавируса зафиксирован в Луганской области
На Луганщине подтвержден еще один случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
По данным обладминистрации, заболевший — житель Новопскова, который ранее вернулся из РФ. Отмечается, что человек все время находился на самоизоляции. Круг контактов определен, за ними установлен медико-санитарный надзор.
За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 44 человек.
Из них выздоровели — 34; лечатся — 10 (4 — на стационаре, 6 — амбулаторно). Новости Региона - Сегодня, 10:18 167

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