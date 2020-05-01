Россиянам рассказали об изменениях с 1 июня

Открытие летнего сезона станет началом больших перемен. Россиян ждет поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, и введение новых законов.В первую очередь будут отрыты санатории с медицинской лицензией. Отели с коттеджным размещением и апарт-отели возобновят работу в некоторых регионах. По указу президента семьям с детьми будет выплачена соцподдержка в виде единовременных выплат по 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Также можно получить по 5 тыс. рублей на детей до трех лет за апрель, май и июнь.Владимир Путин поручил главам регионов, правительству и предпринимателям разработать план по восстановлению экономики после распространения коронавируса. Программа должна помочь всем пострадавшим от вспышки COVID-19.Также будут расширены полномочия приставов, введены временные правила регистрации безработных, отменен банковский роуминг. С 1 июня вступит закон об электронных трудовых книжках и поднимется пошлина на экспорт нефти.Анастасия Броцкая