Как украинские наци за данью ходили...

22 мая, ночью в лесу Житомирской области в результате взаимной перестрелки были убиты 7 ветеранов АТО, бывшие добробатовцы. Единственный выживший вызвал полицию, которая провела следственные мероприятия."Все погибшие - это участники АТО, добровольцы в возрасте от 1990 г.р. самый молодой и 1970 г.р. самый старший. Все они жители Киева. Их было восемь - приехали они с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра", - сообщают в полиции.Хорошо отдохнули....История на самом деле шикарная. Арендатора ставка кошмарили все кому не лень, требуя ежемесячно отстегивать им деньги. Жалобы пожилого мужика умирали уже в момент их написания, а попытки рейдерства и вымогательств продолжались. Последняя попытка с привлечением мародеров и убийц, именующих себя хероями и ветеранами, закончилась для них же самих отправкой к бандере, уставшим от наступившей "справедливости", мужиком.фото 18+Убитые в результате свиномора семь балбесов в Житомирской области - все принимали участие в карательной операции на Донбассе и все имели при себе огнестрельное оружие.И таких вот долбней, прошедших Восточный фронт и притащивших домой автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты - на Украине до полумиллиона особей.А чего вы хотели, громадяне?Вы молчали в тряпочку, когда отпускали на свободу доказанных убийц Беркута на майдане, Бузины и других людей, не подходящих вашим фашистам по национальному признаку или взглядам.Вы отворачивались, когда ублюдки избивали настоящих ветеранов Великой Отечественной.Вы стояли с цветами в толпе, когда открывали памятник нацистским убийцам Бандере и Шухевичу.Вы кричите СУГС, прекрасно понимая, что это приветствие бандитов, решавших глотки детям...Вы в принципе молчите в тряпочку, когда убийцы ваших сограждан смеются вам в лицо, выходя невредимыми из судов!Господи, спасибо за то, что Донбасс не Украина!Ну и как всегда в житомирской бойне был найден "русский след"!Написано со слов местных жителей."Толика в селе звали Кацап или Русский, - рассказал "КП" в Украине" один из местных жителей. – Он примерно в 86 году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом - и до сегодня помогал орать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности – у него были проблемы с сердцем. Наверное, и на рыбаках что-то зарабатывал, которых пускал ловить рыбу на свой пруд.В Новоселице Анатолий нашел жену – Ольгу. У нее уже был сын от первого брака, вместе родили и воспитали еще одного. Младшему летом исполнится 25 лет. Несмотря на наличие семьи, по словам местных, почти все время Анатолий проводил на пруду.- Он там жил – в вагончике у него был холодильник, плита, он там готовил еду. Было, где спать, - рассказывает наш собеседник, переехавший из села несколько лет назад. – Там были и домики, беседки, баня для отдыхающих – все построено, подведен свет. На рыбалку пускал, денег лично с нас не брал. Позвоним: "Дядя Толя, можно?", всегда отвечал: "Приезжайте, без проблем". Деньги никогда не требовал. С городских, может, и брал, но меньше, чем остальные.»источник