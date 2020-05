Сланец из победы стал бедой Америки

Стремительное ралли цен на нефть, похоже, подходит к своему логическому завершению. Июльские фьючерсы на «черное золото» эталонной марки Brent торгуются на уровне 35 долларов за баррель, и в ближайшее время, по прогнозам западных аналитиков, вряд ли смогут подобраться к отметке в 40 долларов.Дальнейший рост сдерживают тревожные новости из Китая: впервые за много лет власти КНР отказались от публикации целевого показателя роста ВВП в 2020 году, указывая на «большую неопределенность» из-за эпидемии коронавируса.Вкупе с новым витком напряженности между Пекином и Вашингтоном это сдерживает оптимизм, который охватил рынок нефти с момента вступления в силу новой сделки ОПЕК+. Рост цен действительно выглядит внушительно: в мае они прибавили примерно 75%, частично отыграв катастрофическое падение предыдущих двух месяцев. Но плодами этого смогут воспользоваться не все производители нефти.Американские эксперты, к примеру, прогнозируют, что быстрого отскока поставок от сланцевых производителей ждать не стоит — их положение продолжит ухудшаться.Ничего сенсационного в этом нет. Когда заключалась сделка ОПЕК+, Трамп публично пообещал, что американские нефтяники поддержат её путем вынужденного сокращения добычи из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Правда, конкретных цифр хозяин Белого дома не привел. За него это сделало Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, которое опубликовало свой прогноз накануне переговоров стран-экспортеров нефти: производство сырья составит 11,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году (на 500 тысяч баррелей меньше, чем в 2019 году).То есть логика простая: основную нагрузку по стабилизации рынка нефти должны нести России и Саудовская Аравия, а мы уберем с рынка чисто символические объемы. Да и те вернем, когда цены восстановятся. На это были направлены все действия Трампа. Но что-то пошло не так.Апрельский доклад EIA уже неактуален, как и прогнозы аналитиков JP Morgan. После проседания фьючерсов на нефть марки WTI до отрицательных значений они предположили, что добыча «черного золота» в США к июню снизится на 1,5 миллиона баррелей. В мае этот план уже перевыполнен. Министр энергетики США Дэн Бруйетт ожидал по итогам 2020 года сокращения добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от предкризисного уровня — тоже довольно оптимистичный прогноз. На заседании Консультативного совета госсекретаря США по энергетике 21 мая тот же Бруйетт заявил, что более 2,2 миллиона баррелей в сутки американской нефтедобычи уже было остановлено в ответ на низкие цены и слабый спрос.Как дальше будет складываться ситуация?Американские отраслевые специалисты смотрят в будущее без особого оптимизма. Специализирующиеся на добыче сланцевой нефти компании с высокой долей вероятности будут восстанавливаться в течение нескольких лет, если вообще сумеют восстановиться — об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишет The Wall Street Journal. Такое развитие событий предопределяет значительное сокращение капитальных расходов в отрасли.По оценкам издания, 15 крупнейших в США компаний, добывающих сланцевую нефть, сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48%. Это привело к резкому падению количества действующих буровых установок. Казалось бы, какие проблемы? Не надо бурить новые скважины — работайте на старых и поддерживайте приемлемый уровень добычи. Но в том-то и дело, что у сланцевой промышленности США есть ахиллесова пята: нефтяные фонтаны очень быстро превращаются в ручейки. Поэтому для поддержания высоких объемов производства буровые установки должны работать день и ночь. «Это явление, в конечном счете, связано с самой геологией сланцев, — поясняет Bloomberg. — Точно так же, как встряхиваемая бутылка шампанского взрывается, когда ее пробка выскакивает, пробуренная сланцевая нефтяная скважина извергается с первоначальным взрывом поставок. Однако пена является недолговечной, в отличие от старомодных скважин в обычных породах, которые характеризуются более стабильными долгосрочными темпами добычи. Чтобы компенсировать кривую спада, сланцевики привыкли бурить. И бурить. И бурить».Основатель и главный исполнительный директор C6 Capital Holdings LLC Марк Россано прогнозирует, что спад производства будет догонять спад буровой активности. А компания ShaleProfile Analytics приводит конкретные цифры: добыча нефти с американских сланцевых месторождений упадет более чем на треть в этом году (до менее чем 5 миллионов баррелей в сутки).Не менее пессимистично выглядят оценки исследователей Wood Mackenzie: без выделения средств на новые скважины объемы добычи многих компаний в течение всего одного года снизятся на 30−50%. «Это резко подорвет влияние США на мировых энергетических рынках и нанесет серьезный удар по способности президента Дональда Трампа использовать нефть в качестве геополитического оружия», — предупреждает Bloomberg.По данным IHS Markit Ltd, с закрытием существующих скважин будет связано менее 20% ожидаемого падения общего объема добычи нефти в США в 2020 году. Все остальное — прямой результат отмененных буровых проектов. Аналитик IHS Рауль Леблан называет это «эффектом похмелья».Почему бы не предположить, что с ростом фен на нефть буровая активность снова возобновится?На этот вопрос отвечает известный американский эксперт в энергетической сфере Дэниел Ергин — один из тех, кто верит в перспективы развития нефтяной промышленности США. Но даже он вынужден признать, что после недавних событий финансисты будут не так охотно вкладывать деньги в добычу сланцевой нефти. Косвенно это уже подтверждается новостями из Хьюстона, где аналитическая компания Heikkinen Energy Advisors и инвестбанка Tudor Pickering Holt & Co вычеркнули из своих рейтингов сланцевые компании, капитализация которых ниже 300 миллионов долларов, а цена акции не превышает 1 доллар (среди них оказались и бурильщики). В Heikkinen подчеркивает, что такие фирмы не представляют инвестиционного интереса для их клиентской базы.Летом следующего года суммарные объемы добычи нефти в США составят около 9 миллионов баррелей в сутки — таков неутешительный прогноз Дэниела Ергина. Если он сбудется, то падение от пиковых показателей составит более 4 миллионов баррелей, а на горизонте замаячит перспектива потерять статус крупнейшего в мире производителя нефти, пропустив вперед и Россию, и Саудовскую Аравию.Трампу такое и в страшном сне не могло присниться. В его администрации предпринимают неуверенные попытки стимулировать нефтяную промышленность. Недавно стало известно, что Белый дом удовлетворил по меньшей мере 76 ходатайств о сокращении выплат роялти за добычу нефти и природного газа в штате Юта: ставка снижена с 12,5% до 2,5%. Но поможет ли это переломить наметившиеся тренды?Вслед за эйфорией после заключения сделки ОПЕК+ для Соединенных Штатов наступает «нефтяное похмелье». Апологетам концепции американского энергетического доминирования самое время смириться с тем, что их страна невольно становится главным союзником картельного сговора Москвы и Эр-Рияда. Эпидемия коронавируса не оставляет им другого выбора.Алексей Ильяшевич