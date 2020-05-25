Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.05.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 25.05.2020
10:35 Оперативная сводка за сутки с 25 на 26 мая
Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории Луганской Народной Республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 23 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 25 мая обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано", - сообщил представитель ведомства.
09:55 Военнослужащие ДНР ответным огнем уничтожили взводный опорный пункт украинских войск, с которого велся обстрел жилых домов на западе Донецка
Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
«Сегодня вечером каратели из 28-й бригады Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП и автоматических гранатометов по жилым домам в населенном пункте Александровка, – говорится в сообщении. – Наши подразделения ответным адекватным огнем подавили огневые точки противника, а также уничтожили взводный опорный пункт, с которого велся обстрел».
По предварительным данным, была также уничтожена БМП, использовавшаяся при обстреле. Потери противника уточняются.
09:00 В Александровке обстрелом повреждены шесть домов мирных жителей
Дома в поселке Александровка на западе Донецка повреждены в результате вечернего обстрела со стороны украинских войск. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел начался около 21:00. Огонь велся со стороны Марьинки, контролируемой войсками Киева. По западу Донецка произведено 20 выстрелов из вооружения БМП и 10 выстрелов из АГС.
В результате зафиксированы разрушения в жилом фонде по улицам Горького и Шевченко (нарушено остекление, повреждены крыши, фасады). В общей сложности пострадали шесть домов. Жертв среди гражданского населения нет. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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