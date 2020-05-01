График отключения электроснабжения в Станице-Луганской на июнь
В течение июня в Станице Луганской и районе ожидаются плановые отключения электроснабжения.
Соответствующая информация опубликована на сайте Луганского энергетического объединения.
Так, в июне некоторые жители Станично-Луганского района останутся без света в связи с расчисткой трасс ВЛ и капремонтом.
Новости Региона - Сегодня, 10:55 174
Соответствующая информация опубликована на сайте Луганского энергетического объединения.
Так, в июне некоторые жители Станично-Луганского района останутся без света в связи с расчисткой трасс ВЛ и капремонтом.
Новости Региона - Сегодня, 10:55 174
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